Bilecik'te olası yangınlara karşı yaz boyunca helikopter hizmet verecek

Ayrıca, 15 Haziran itibarıyla ildeki olası orman yangınlarına müdahale için yaz boyunca bir helikopterin hazır bulunması kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, Vali Şefik Aygöl başkanlığında toplandı.

Bilecik Valiliğince, kentteki olası orman yangınlarına müdahale için yaz boyunca bir helikopterin hazır bekletileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.