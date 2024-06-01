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        Bilecik'te olası yangınlara karşı yaz boyunca helikopter hizmet verecek

        Bilecik Valiliğince, kentteki olası orman yangınlarına müdahale için yaz boyunca bir helikopterin hazır bekletileceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 12:41 Güncelleme: 01.06.2024 - 12:42
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        Bilecik'te olası yangınlara karşı yaz boyunca helikopter hizmet verecek
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        Bilecik Valiliğince, kentteki olası orman yangınlarına müdahale için yaz boyunca bir helikopterin hazır bekletileceği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, Vali Şefik Aygöl başkanlığında toplandı.

        Yaz mevsimiyle artan orman yangını riskine karşı alınacak önlemlerin değerlendirildiği toplantıda Vali Aygöl, yangınlara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayarak, ilgili kurumların koordineli çalışmasının önemine dikkati çekti.

        Toplantıda, itfaiye ekiplerinin eğitimi, yangın söndürme araçlarının bakımı ve ihbar sistemlerinin etkinliği konularında kararlar alındı.

        Ayrıca, 15 Haziran itibarıyla ildeki olası orman yangınlarına müdahale için yaz boyunca bir helikopterin hazır bulunması kararlaştırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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