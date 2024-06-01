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        Bilecik'te devrilen elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı

        Bilecik'te 4 tekerlekli elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 13:18 Güncelleme: 01.06.2024 - 13:18
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        Bilecik'te devrilen elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı
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        Bilecik'te 4 tekerlekli elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        V.K. idaresindeki 11 AV 922 plakalı elektrikli bisiklet, 2. Organize Sanayi Kavşağı'nda kontrolden çıkarak yolcu durağına devrildi.

        Kazada sürücü ile arkasında bulunan N.K. yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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