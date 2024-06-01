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        Osmaneli'de elektrik tellerine çarpan kuşun neden olduğu arazi yangını söndürüldü

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir kuşun elektrik tellerine çarpması sonucu ekili arazide çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 20:31 Güncelleme: 01.06.2024 - 20:32
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        Osmaneli'de elektrik tellerine çarpan kuşun neden olduğu arazi yangını söndürüldü
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir kuşun elektrik tellerine çarpması sonucu ekili arazide çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.

        Selimiye köyü Çörektepe mevkisinde kuşun, elektrik tellerine çarpması nedeniyle yangın çıktı.

        İlçe Orman İşletme Şefliği ve Osmaneli Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giderek alevlere müdahale etti.

        Ormanlık alana sıçramadan küçük bir alanda etkili olan yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

        Söndürme çalışmasında Osmaneli Belediyesine ait bir itfaiye aracı ve Orman İşletme Şefliğine ait iki arazöz, ilk müdahale aracı ve 8 personel görev aldı.

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