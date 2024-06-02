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        Bilecik'te uyuşturucu şüphelisi kişi yakalandı

        Bilecik'te narkotik ekiplerinin yaptığı uygulamada, araçta üzerinde esrar bulunan zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 13:28 Güncelleme: 02.06.2024 - 13:28
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        Bilecik'te uyuşturucu şüphelisi kişi yakalandı
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        Bilecik'te narkotik ekiplerinin yaptığı uygulamada, araçta üzerinde esrar bulunan zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

        Kent merkezinde uygulamada, kişinin üzerinde ve bir miktar esrar ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam aparat ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphel hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak"tan yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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