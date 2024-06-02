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        Bilecik'te yağmur ve şükür duası yapıldı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı 4 köy halkı ortaklaşa yağmur ve şükür duası yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 16:24 Güncelleme: 02.06.2024 - 16:26
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        Bilecik'te yağmur ve şükür duası yapıldı
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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı 4 köy halkı ortaklaşa yağmur ve şükür duası yaptı.

        İlçeye bağlı Güde, Bahçesultan, Burçalık ve Nazifpaşa köylerinde yaşayan vatandaşlar, her yıl geleneksel hale getirilen yağmur ve şükür duasında Güde köyü Bayram Korusu bölgesinde bir araya geldi.

        Duaya, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Zekiye Tekin, Güde köyü muhtarı Fahrettin Durak, Burçalık Köyü Muhtarı Sabriye Demir, Bahçesultan Köyü Muhtarı Selami Can, Nazifpaşa Köyü Muhtarı Okan Güneş, belediye meclisi üyeleri, köy muhtarları ve yaklaşık bin 500 vatandaş katıdı.

        Program, topluca yapılan yağmur ve şükür duasının ardından yemek ikramıyla sona erdi.

        Güde Köyü Muhtarı, Durak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asırlık bir gelenek olan yağmur ve şükür dua etkinliğini Bayram korusu denilen alanda her yıl 4 köy bir araya gelerek yaptıklarını ifade etti.

        Durak, “Bu etkinlikler dedelerimizden bizlere kadar geldi bizde gelecek nesillere aktarılması için azami önem veriyoruz. Bu gaye ile köylerdeki yaşlılar ve kabristanlıklar ziyaret ediliyor dostluklar akrabalıklar daha da gelişiyor. Bugün bizi bu etkinlikte yalnız bırakmayan ,maddi manevi destek veren herkese çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun dualarımız kabul olsun inşallah.” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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