Bilecik'te muhtarlık seçimi yenilendi
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı köyünde muhtarlık seçimi yapıldı.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı köyünde muhtarlık seçimi yapıldı.
Evrak eksikliği nedeniyle yenilenen muhtarlık seçimlerinde Ali Pazvant ve Mustafa Yılmaz, aday oldu.
Köy okulunda kurulan 2 sandıkta yapılan seçimde, 363 oy alan Ali Pazvant, kesin olmayan sonuçlara göre muhtarlığı kazandı.
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