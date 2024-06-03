Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi Demirköy Sergisi

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy'de düzenlenen Halk Eğitim Kursları sergisi ilgi gördü. Sergide el sanatları ve dikiş kurslarında yapılan ürünler sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 09:31 Güncelleme: 03.06.2024 - 09:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi Demirköy Sergisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy'de düzenlenen Halk Eğitim Kursları sergisi ilgi gördü. Sergide el sanatları ve dikiş kurslarında yapılan ürünler sergilendi.

        Kurum Müdürü Fatoş Karaca Beler tüm katılımcılara ve daha önce Halk Eğitim Merkezinin Usta Öğreticisi olup şu anda Demirköy'ün Muhtarı Seçilen Zeynep Karasu'ya misafirperverliği için ve emeği geçen usta öğreticileri ile kursiyerlere de teşekkür etti.

        Kaymakam Kahraman, sergi sonunda emeği geçenleri tebrik ederek, bu tür Halk Eğitim etkinliklerinin devamının önemine değindi.

        Kaymakam Kahraman, bu etkinliklerin toplumun eğitimine ve bireylerin kişisel gelişimine katkıda bulunduğunu, aynı zamanda bu tür sergilerin, halkın el sanatlarına olan ilgisini artırmakta ve kursiyerlerin emeklerini takdir etmek için güzel bir fırsatlar sunduğunu belirtti.

        Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve diğer protokol üyeleri emeği geçen herkese teşekkür ederek sergiyi gezip kursiyerlerle sohbet ettiler ve sergilenen ürünler hakkında bilgi aldılar.

        Etkinliğe Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mustafa Okur ve Nedim Yıldırım, Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fatoş Karaca Beler ve Müdür Yardımcısı Mustafa Korkmaz, Pazaryeri Halk Eğitim eğitimcileri ve personelleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1 ay önce evlenmişti! Öldüren kaynak!
        1 ay önce evlenmişti! Öldüren kaynak!
        Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı
        Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı
        Rezidansa baskın... "Dadı olmak için gelmiştik!"
        Rezidansa baskın... "Dadı olmak için gelmiştik!"
        17 gün sonra hayatını kaybetti
        17 gün sonra hayatını kaybetti
        Ormanda feci ölüm!
        Ormanda feci ölüm!
        Otomobilde 'akıllanma' zammı
        Otomobilde 'akıllanma' zammı
        Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
        Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
        New York'ta bir gölde içinde 100 bin dolar olan bir kasa bulundu
        New York'ta bir gölde içinde 100 bin dolar olan bir kasa bulundu
        "Hiçbir zaman sevgili olmadık"
        "Hiçbir zaman sevgili olmadık"
        Günlerdir kayıptı, boş arazide cansız bedeni bulundu
        Günlerdir kayıptı, boş arazide cansız bedeni bulundu
        Sivrisinekleri uzak tutmanın doğal yolları!
        Sivrisinekleri uzak tutmanın doğal yolları!
        İzne çıkan işçinin ücreti peşin ödenir
        İzne çıkan işçinin ücreti peşin ödenir
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim
        'Yapay zeka'da hedef 2026
        'Yapay zeka'da hedef 2026
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        Sıcak hava uyarısı! 3 ila 8 derece üstünde
        Sıcak hava uyarısı! 3 ila 8 derece üstünde
        Almanya'da anket skandalı!
        Almanya'da anket skandalı!
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        Fenerbahçe'den Sterling bombası!
        Fenerbahçe'den Sterling bombası!
        Beşiktaş'ta flaş ayrılık!
        Beşiktaş'ta flaş ayrılık!

        Benzer Haberler

        Bilecik'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Bilecik'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Bilecik'te muhtarlık seçimi yenilendi
        Bilecik'te muhtarlık seçimi yenilendi
        Bilecik'te yağmur ve şükür duası yapıldı
        Bilecik'te yağmur ve şükür duası yapıldı
        Bilecik'te geleneksel imam hatip mezunları buluşması etkinliği
        Bilecik'te geleneksel imam hatip mezunları buluşması etkinliği
        Bilecik'te uyuşturucu şüphelisi kişi yakalandı
        Bilecik'te uyuşturucu şüphelisi kişi yakalandı
        Osmaneli'de elektrik tellerine çarpan kuşun neden olduğu arazi yangını sönd...
        Osmaneli'de elektrik tellerine çarpan kuşun neden olduğu arazi yangını sönd...