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        Bilecik'te motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

        Bilecik'te motosiklet ve otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 12:38 Güncelleme: 03.06.2024 - 12:38
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        Bilecik'te motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
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        Bilecik'te motosiklet ve otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Hürriyet ve Gazipaşa Mahallesi ile Sanayi Sitesinde motosiklet ve otomobillerden hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı.

        Ekipler, olay yeri ve bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu şüphelinin kimliğini belirledi.

        Zanlı, motosikletler ve otomobillerden çaldığı malzemelerle yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "motosiklet hırsızlığı" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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