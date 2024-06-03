Bilecik'te motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Hürriyet ve Gazipaşa Mahallesi ile Sanayi Sitesinde motosiklet ve otomobillerden hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Bilecik'te motosiklet ve otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

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