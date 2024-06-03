Bilecik'te köpeğe çarpıp kaçan sürücüye para cezası
Bilecik'inOsmaneli ilçesinde otomobiliyle sokak köpeğine çarpıp, yaralanmasına neden olduktan sonra kaçan B.B'ye ceza kesildi.
Bilecik’inOsmaneli ilçesinde otomobiliyle sokak köpeğine çarpıp, yaralanmasına neden olduktan sonra kaçan B.B’ye ceza kesildi.
Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Haceloğlu Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde sürücünün, sokak köpeğine otomobiliyle çarparak, yaralanmasına neden olduktan sonra kaçtığı ihbarıyla harekete geçti.
Çevredeki kameraları inceleyen ekipler, sürücünün B.B olduğunu belirledi. B.B'ye kazanın ardından köpeği veterinere götürmeyip, kaçtığı gerekçesiyle 7216 TL ceza uygulandı.
Yaralanan köpek ekiplerce Osmaneli Belediyesi hayvan hastanesine götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.