Eğitim-Bir-Sen'den Öğretmenlik Meslek Kanunu için "kapsayıcılık" çağrısı

Memur Sendikaları Konfederasyonuna bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Bilecik Şube Başkanı Ahmet Selöz, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yetersiz olduğunu öne sürdü.

Selöz, sendika binasında düzenlediği basın toplantısında, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ihtiyaçları karşılamadığını, kapsamının dar tutulduğunu söyledi.

Kanunun şiddete yaptırım içeren, tüm eğitimcileri memnun edecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Selöz, "Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun, öğretmenlerin beklentilerini karşılayacak bir içerikle yeniden düzenlenmesi amacıyla Eğitim-Bir-Sen olarak bir kanun önerisi hazırlayıp Milli Eğitim Bakanlığına, TBMM Başkanlığına ve Meclis’te grubu bulunan partilerin yöneticilerine sunmuştuk." dedi.