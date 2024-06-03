Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Eğitim-Bir-Sen'den Öğretmenlik Meslek Kanunu için "kapsayıcılık" çağrısı

        Memur Sendikaları Konfederasyonuna bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Bilecik Şube Başkanı Ahmet Selöz, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yetersiz olduğunu öne sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 15:06 Güncelleme: 03.06.2024 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eğitim-Bir-Sen'den Öğretmenlik Meslek Kanunu için "kapsayıcılık" çağrısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Memur Sendikaları Konfederasyonuna bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Bilecik Şube Başkanı Ahmet Selöz, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yetersiz olduğunu öne sürdü.

        Selöz, sendika binasında düzenlediği basın toplantısında, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ihtiyaçları karşılamadığını, kapsamının dar tutulduğunu söyledi.

        Kanunun şiddete yaptırım içeren, tüm eğitimcileri memnun edecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Selöz, "Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun, öğretmenlerin beklentilerini karşılayacak bir içerikle yeniden düzenlenmesi amacıyla Eğitim-Bir-Sen olarak bir kanun önerisi hazırlayıp Milli Eğitim Bakanlığına, TBMM Başkanlığına ve Meclis’te grubu bulunan partilerin yöneticilerine sunmuştuk." dedi.

        Selöz, kanuna ilişkin önerilerini şöyle sıraladı:

        "Ek ders ücreti artırılmalıdır. Uzman ve başöğretmenlik kıdem süreleri söz verildiği gibi 5 ve 10 yıl olmalıdır. Birinci dereceye gelen bütün memurlar için 3600 ek gösterge hayata geçirilmelidir. Kadroya geçen öğretmenler, kadrolu öğretmenliğin özlük haklarından faydalanmalıdır. Sözleşmeli öğretmenlik ve öğretmen alımında mülakat kaldırılmalıdır. Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılmalı, memurluğa sınavsız geçişin önü açılmalıdır. İptal edilen toplu sözleşme ikramiyesine çözüm üretilmelidir. Kamudaki şeflerin maaş dezavantajları giderilmelidir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Jose Mourinho soruları yanıtlıyor
        Jose Mourinho soruları yanıtlıyor
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı
        Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı
        Antalya 41 dereceyi gördü! Yaz başladı!
        Antalya 41 dereceyi gördü! Yaz başladı!
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Otomobilinde öldürülmüştü! O anlar kamerada! İntikam cinayeti!
        Otomobilinde öldürülmüştü! O anlar kamerada! İntikam cinayeti!
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
        Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        İkinci elde buruk bayram
        İkinci elde buruk bayram
        Mayısta zam şampiyonu kakao oldu
        Mayısta zam şampiyonu kakao oldu
        Çocuklarda dijital bağımlılık mental yorgunluk sebebi
        Çocuklarda dijital bağımlılık mental yorgunluk sebebi

        Benzer Haberler

        Bilecik'te köpeğe çarpıp kaçan sürücüye para cezası
        Bilecik'te köpeğe çarpıp kaçan sürücüye para cezası
        Bilecik'te 4-6 yaş grubu Kuran kursundan yıl sonu programı
        Bilecik'te 4-6 yaş grubu Kuran kursundan yıl sonu programı
        Bilecik'te motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
        Bilecik'te motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
        Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi Demirköy Sergisi
        Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi Demirköy Sergisi
        Bilecik'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Bilecik'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Bilecik'te muhtarlık seçimi yenilendi
        Bilecik'te muhtarlık seçimi yenilendi