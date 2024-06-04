Osmaneli'de motosiklet tamirhanesinde çıkan yangın söndürüldü

Camikebir Mahallesi Çeşme Sokağı'nda Gökhan Gökalp'e ait tamirhanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarın ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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