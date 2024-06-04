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        Osmaneli'de motosiklet tamirhanesinde çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde motosiklet tamirhanesinde çıkan yangın, ekiplerce kısa sürede söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 09:15 Güncelleme: 04.06.2024 - 09:15
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        Osmaneli'de motosiklet tamirhanesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Bilecik’in Osmaneli ilçesinde motosiklet tamirhanesinde çıkan yangın, ekiplerce kısa sürede söndürüldü.

        Camikebir Mahallesi Çeşme Sokağı'nda Gökhan Gökalp'e ait tamirhanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarın ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.

        İşletmede hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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