Osmaneli'de motosiklet tamirhanesinde çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde motosiklet tamirhanesinde çıkan yangın, ekiplerce kısa sürede söndürüldü.
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde motosiklet tamirhanesinde çıkan yangın, ekiplerce kısa sürede söndürüldü.
Camikebir Mahallesi Çeşme Sokağı'nda Gökhan Gökalp'e ait tamirhanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarın ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.
İşletmede hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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