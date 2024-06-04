Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te bisikletliler "temiz hava" için pedal çevirdi

        Bilecik'te, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü ve Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla Kent Ormanı'nda bisiklet turu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 09:23 Güncelleme: 04.06.2024 - 09:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te bisikletliler "temiz hava" için pedal çevirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'te, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü ve Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla Kent Ormanı'nda bisiklet turu düzenlendi.

        Valilik, Bilecik Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kent Konseyi ile Bisikletliler Derneğince organize edilen etkinlikte 70 bisikletli, Kent Ormanı'nda 3 kilometre pedal çevirdi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Budak, AA muhabirine, etkinliği her sene tekrarladıklarını söyledi.

        "Bilecik'te temiz hava için pedallıyoruz" sloganıyla bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı amaçladıklarını ifade eden Budak, şöyle konuştu:

        "Etkinliğe daha çok gençleri davet ettik. Kızılay'dan, Yeşilay'dan ve Bisikletliler Derneğinden çok sayıda katılım var. Tur atıldıktan sonra yine başlangıç noktamıza geleceğiz. 3 kilometrelik bir güzergahımız var. Etkinliğe yoğun ilgi oldu. Katılan herkese teşekkür ediyorum."

        Turun ardından çekilişle bir katılımcıya bisiklet hediye edildi.

        Etkinlikte, İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nezir Ayhan, Türk Kızılay Şube Başkanı Murat Ateş, Yeşilay Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu ile Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Hakan Yavuz da yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nazlı 21 yaşındaydı... Balayında ölüm!
        Nazlı 21 yaşındaydı... Balayında ölüm!
        Mayıs ayında kaç kadın öldürüldü?
        Mayıs ayında kaç kadın öldürüldü?
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Japon otomobillerinde 'güvenlik' skandalı!
        Japon otomobillerinde 'güvenlik' skandalı!
        Yanardağ patlaması havadan görüntülendi
        Yanardağ patlaması havadan görüntülendi
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        'Öz çocuklarına da istismar' iddiası! İğrençliği bitmiyor!
        'Öz çocuklarına da istismar' iddiası! İğrençliği bitmiyor!
        Kabine toplanıyor: Masada neler var?
        Kabine toplanıyor: Masada neler var?
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Gaziantep'te konteynerden vahşet çıktı!
        Gaziantep'te konteynerden vahşet çıktı!
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        Güneşlenmek için sakin bir yer
        Güneşlenmek için sakin bir yer
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor
        Siber suçların faturası kabarıyor
        Siber suçların faturası kabarıyor
        Icardi için flaş ayrılık iddiası!
        Icardi için flaş ayrılık iddiası!
        Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı!
        Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı!
        Çin'in Çang'ı 6 keşif aracı, Ay'ın karanlık yüzünde
        Çin'in Çang'ı 6 keşif aracı, Ay'ın karanlık yüzünde
        Üç ayda 162 bin kişi emekli oldu
        Üç ayda 162 bin kişi emekli oldu
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        Mbappe resmen Real Madrid'de!

        Benzer Haberler

        Osmaneli'de motosiklet tamirhanesinde çıkan yangın söndürüldü
        Osmaneli'de motosiklet tamirhanesinde çıkan yangın söndürüldü
        Eğitim-Bir-Sen'den Öğretmenlik Meslek Kanunu için "kapsayıcılık" çağrısı
        Eğitim-Bir-Sen'den Öğretmenlik Meslek Kanunu için "kapsayıcılık" çağrısı
        Bilecik'te köpeğe çarpıp kaçan sürücüye para cezası
        Bilecik'te köpeğe çarpıp kaçan sürücüye para cezası
        Bilecik'te 4-6 yaş grubu Kuran kursundan yıl sonu programı
        Bilecik'te 4-6 yaş grubu Kuran kursundan yıl sonu programı
        Bilecik'te motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
        Bilecik'te motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
        Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi Demirköy Sergisi
        Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi Demirköy Sergisi