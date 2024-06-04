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        Bilecik'te İl Risk Azaltma ve Afet Müdahale Planı Toplantısı yapıldı

        Bilecik'te, Vali Şefik Aygöl başkanlığında İl Risk Azaltma ve Afet Müdahale Planı Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 13:23 Güncelleme: 04.06.2024 - 13:24
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        Bilecik'te İl Risk Azaltma ve Afet Müdahale Planı Toplantısı yapıldı
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        Bilecik'te, Vali Şefik Aygöl başkanlığında İl Risk Azaltma ve Afet Müdahale Planı Toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda, afetlere karşı hazırlık, risklerin azaltılması ve afet anında yapılacak müdahaleler değerlendirildi.

        Ayrıca, afetlerde görev alacak kurum ve kuruluşların sorumlulukları belirlendi, müdahale süreçlerinin etkin yürütülmesine ilişkin planlamalar ve uygulamalar konuşuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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