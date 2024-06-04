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        Bilecik'te evin bahçesinde yılan yakalandı

        –Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir evin bahçesine giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 15:56 Güncelleme: 04.06.2024 - 15:57
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        Bilecik'te evin bahçesinde yılan yakalandı
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        –Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bir evin bahçesine giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, Dereboğaz Mahallesi’nde Mehmet Yetimler’in evin bahçesinde yaklaşık bir buçuk metre uzunluğundaki yılanı gören vatandaşlar, durumu Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

        İhbar üzerine evin bahçesine giden ekipler, merdiven altındaki yılanı yakaladı.

        Yılan daha sonra doğal yaşam alanına salındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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