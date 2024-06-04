Bilecik'te evin bahçesinde yılan yakalandı

Alınan bilgiye göre, Dereboğaz Mahallesi’nde Mehmet Yetimler’in evin bahçesinde yaklaşık bir buçuk metre uzunluğundaki yılanı gören vatandaşlar, durumu Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

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