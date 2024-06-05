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        Bilecik Valisi Aygöl, 4 yılda 5 bin 10 kitap okuyan öğrenciyi ağırladı

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 4 yılda 5 bin 10 kitap okuyan 10 yaşındaki Ahmet Destan Kara ile ailesini makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 14:43 Güncelleme: 05.06.2024 - 14:44
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        Bilecik Valisi Aygöl, 4 yılda 5 bin 10 kitap okuyan öğrenciyi ağırladı
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 4 yılda 5 bin 10 kitap okuyan 10 yaşındaki Ahmet Destan Kara ile ailesini makamında kabul etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aygöl, Atatürk İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Kara'yı, okuma azminden ve kitaplara olan tutkusundan dolayı takdirle karşıladı.

        Hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona eren ziyaretin ardından Aygöl, Kara'ya kitap ve futbol topu hediye etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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