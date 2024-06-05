Bilecik'te firari hükümlü uyuşturucuyla yakalandı
Bilecik'te kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
Bilecik'te kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir kişinin üzerinde 1 gram esrar ele geçirdi.
Bu kişinin, "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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