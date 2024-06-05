Bilecik'te arkadaşlarına şaka yapan gençlerin görüntüsüyle ilgili inceleme başlatıldı

"Bazı basın yayın ve sosyal medya organlarında yer alan, 'eşek şakası' haberlerine ilişkin kamuoyunu aydınlatmak üzere basın açıklaması yapılması gerekli görülmüştür. Bilecik merkez Kayıboyu Mahallesi'nde yaşandığı anlaşılan görüntülere dair inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Bilecik Valiliği, bir grup gencin doğum gününü kutladıkları arkadaşlarının üzerine çeşitli kimyasal maddeler dökerek şaka yaptığı görüntülere ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

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