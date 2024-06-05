Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te arkadaşlarına şaka yapan gençlerin görüntüsüyle ilgili inceleme başlatıldı

        Bilecik Valiliği, bir grup gencin doğum gününü kutladıkları arkadaşlarının üzerine çeşitli kimyasal maddeler dökerek şaka yaptığı görüntülere ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 21:01 Güncelleme: 05.06.2024 - 21:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te arkadaşlarına şaka yapan gençlerin görüntüsüyle ilgili inceleme başlatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik Valiliği, bir grup gencin doğum gününü kutladıkları arkadaşlarının üzerine çeşitli kimyasal maddeler dökerek şaka yaptığı görüntülere ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Bazı basın yayın ve sosyal medya organlarında yer alan, 'eşek şakası' haberlerine ilişkin kamuoyunu aydınlatmak üzere basın açıklaması yapılması gerekli görülmüştür. Bilecik merkez Kayıboyu Mahallesi'nde yaşandığı anlaşılan görüntülere dair inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Hakkari kararı kimseyi rahatsız etmesin'
        'Hakkari kararı kimseyi rahatsız etmesin'
        Beşiktaş yeni hocasını açıkladı!
        Beşiktaş yeni hocasını açıkladı!
        Özel: Erdoğan ile gelecek hafta görüşeceğiz
        Özel: Erdoğan ile gelecek hafta görüşeceğiz
        9 kurşun sıkıp polise teslim oldu
        9 kurşun sıkıp polise teslim oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüştü
        İsrail durmuyor: Saldırılara devam sinyali
        İsrail durmuyor: Saldırılara devam sinyali
        "Kripto ve hissede sınırlı işlem vergisi gündemde"
        "Kripto ve hissede sınırlı işlem vergisi gündemde"
        Borsaya on binde 2 işlem vergisi düşünülüyor
        Borsaya on binde 2 işlem vergisi düşünülüyor
        Down sendromlu öğrenciye şiddet: Dövdü, yerde sürükledi
        Down sendromlu öğrenciye şiddet: Dövdü, yerde sürükledi
        Yine benzer kaza! Genç bisikletli kaza kurbanı oldu
        Yine benzer kaza! Genç bisikletli kaza kurbanı oldu
        Gözlükten kurtulmak isterken görme yetisini kaybetti
        Gözlükten kurtulmak isterken görme yetisini kaybetti
        Kahreden uçak kazasından yeni görüntü!
        Kahreden uçak kazasından yeni görüntü!
        8 farklı böcek ısırmasını geçirecek yöntemler
        8 farklı böcek ısırmasını geçirecek yöntemler
        Mourinho, KAP'a bildirildi! Maaşı açıklandı
        Mourinho, KAP'a bildirildi! Maaşı açıklandı
        Ünlü isimlerden Macron'a çağrı
        Ünlü isimlerden Macron'a çağrı
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Makara sorusu ikiye böldü! Yapay zeka da şaşırdı
        Makara sorusu ikiye böldü! Yapay zeka da şaşırdı
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı

        Benzer Haberler

        Bilecik'te firari hükümlü uyuşturucuyla yakalandı
        Bilecik'te firari hükümlü uyuşturucuyla yakalandı
        Bilecik'te İİBF mezunları buluştu
        Bilecik'te İİBF mezunları buluştu
        Bilecik Valisi Aygöl, 4 yılda 5 bin 10 kitap okuyan öğrenciyi ağırladı
        Bilecik Valisi Aygöl, 4 yılda 5 bin 10 kitap okuyan öğrenciyi ağırladı
        Bilecik'te üniversite öğrencilerinin ünlü tablolardan esinlenerek yaptığı r...
        Bilecik'te üniversite öğrencilerinin ünlü tablolardan esinlenerek yaptığı r...
        Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı
        Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı
        Bilecik'te evin bahçesinde yılan yakalandı
        Bilecik'te evin bahçesinde yılan yakalandı