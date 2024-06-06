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        Pazaryeri'nde kırsal kalkınmada kadına destek toplantısı yapıldı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, kırsal kalkınmada kadına destek, kadın kooperatifleri, kadına şiddet, kadını güçlendirilmesi konularında eğitim semineri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 16:48 Güncelleme: 06.06.2024 - 16:48
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        Pazaryeri'nde kırsal kalkınmada kadına destek toplantısı yapıldı
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        Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, kırsal kalkınmada kadına destek, kadın kooperatifleri, kadına şiddet, kadını güçlendirilmesi konularında eğitim semineri verildi.

        Seminer, Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi'nde Pazaryeri Belediyesi, İl Orman ve Tarım Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, BEBKA, İl Orman ve Tarım Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğıü işbirliğinde düzenlendi.

        Programa, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Orman ve Tarım Müdürü Necmettin Yoldaş, Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, BEBKA ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, esnaf odalarının başkanları, kadın kooperatiflerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Üretici örgütleri, kadın üreticiler ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında Ekonomik, Kırsal Altyapı ve Bireysel Sulama Projelerinde hibe destekleri, Ulusal Su Verimliliği Seferberliği sulama sistemlerinin modernizasyonu ve yüksek teknolojinin kullanımıyla su kaybının en az seviyede tutulması, kadına şiddet konuları hakkında yetkili personel tarafından bilgilendirmede bulunuldu.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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