Pazaryeri'nde kırsal kalkınmada kadına destek toplantısı yapıldı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, kırsal kalkınmada kadına destek, kadın kooperatifleri, kadına şiddet, kadını güçlendirilmesi konularında eğitim semineri verildi.

Seminer, Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi'nde Pazaryeri Belediyesi, İl Orman ve Tarım Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, BEBKA, İl Orman ve Tarım Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğıü işbirliğinde düzenlendi.

Programa, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Orman ve Tarım Müdürü Necmettin Yoldaş, Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, BEBKA ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, esnaf odalarının başkanları, kadın kooperatiflerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.