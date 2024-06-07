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        Bilecik'te hastaneye alkollü gelen kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

        Bilecik'te hastaneye alkollü gelen ve üzerinde esrar bulunan zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 09:39 Güncelleme: 07.06.2024 - 09:39
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        Bilecik'te hastaneye alkollü gelen kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
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        Bilecik'te hastaneye alkollü gelen ve üzerinde esrar bulunan zanlı gözaltına alındı.

        Bilecik Eğitim ve Araştıma Hastanesine aşırı alkol alımı tespitiyle getirilen şüphelinin, uyuşturucu kullandığını söyledi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu kişinin üzerinde yaptıkları aramada 29,36 gram esrar ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak"tan yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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