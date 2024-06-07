Bilecik'te hastaneye alkollü gelen kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak"tan yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu kişinin üzerinde yaptıkları aramada 29,36 gram esrar ele geçirdi.

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