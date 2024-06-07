Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Osmaneli'de arıcılara Tarım ve Orman Bakanlığından ilaç desteği

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığınca 36 arıcıya varroa hastalığına karşı 1244 ilaç desteği sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 10:47 Güncelleme: 07.06.2024 - 10:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaneli'de arıcılara Tarım ve Orman Bakanlığından ilaç desteği
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığınca 36 arıcıya varroa hastalığına karşı 1244 ilaç desteği sağlandı.

        Birliğe kayıtlı 36 arıcı için yüzde 50 destekle temin edilen ve varroa hastalığına karşı etkili olan ilaçların dağıtımı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapıldı.

        Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, dağıtım programında yaptığı konuşmada, "Arıcılarımız için üretimin artırılması amacıyla çalışmalarımız ve desteklerimiz zaman zaman devam edecek. Arıcılık meşakkatli bir uğraştır. Çok ciddi takip gerektiren bir çalışma. En doğal bal üreten bir ilçe olmak için sizlerin de elinden gelen çabayı gösterdiğinizi biliyorum. Bu nedenle üreticilerimize desteklerimiz sürecek." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şüpheliler her yerde aranıyor! Öğretmene kan davası kurşunu!
        Şüpheliler her yerde aranıyor! Öğretmene kan davası kurşunu!
        Türkiye'de yaşandı! Katil bozayı!
        Türkiye'de yaşandı! Katil bozayı!
        1.5 saate üçünü sığdırdı! Gasp, cinsel taciz ve bir ölü!
        1.5 saate üçünü sığdırdı! Gasp, cinsel taciz ve bir ölü!
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Ardahan'daki "Atatürk silüeti" görülmeye başlandı
        Ardahan'daki "Atatürk silüeti" görülmeye başlandı
        'Ev sahibi' isyanı
        'Ev sahibi' isyanı
        Topkapı Sarayı'nda ilk defa ziyarete açıldı
        Topkapı Sarayı'nda ilk defa ziyarete açıldı
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Bir cinayetin kriminal raporu... Gamze'yi balkondan kocası attı!
        Bir cinayetin kriminal raporu... Gamze'yi balkondan kocası attı!
        Kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
        Kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
        4 saat arayla 2 kız kardeş ölü bulunmuştu! Sorgu zamanı!
        4 saat arayla 2 kız kardeş ölü bulunmuştu! Sorgu zamanı!
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Baby Reindeer'ın 'gerçek' Martha'sı Netflix'e dava açtı
        Baby Reindeer'ın 'gerçek' Martha'sı Netflix'e dava açtı
        Everest dahil, üç Himalayalar zirvesinden 11 ton çöp toplandı
        Everest dahil, üç Himalayalar zirvesinden 11 ton çöp toplandı
        Çin'in en yüksek şelalesine borudan su verildiği ortaya çıktı
        Çin'in en yüksek şelalesine borudan su verildiği ortaya çıktı
        Ali Koç, stat projesini paylaştı!
        Ali Koç, stat projesini paylaştı!
        Ustalık belgesi olana istihdam teşviki
        Ustalık belgesi olana istihdam teşviki
        ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında sıcak gelişme
        ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında sıcak gelişme
        Sağanak ve sıcak uyarıları
        Sağanak ve sıcak uyarıları
        Enflasyon yıl sonunda ne olur?
        Enflasyon yıl sonunda ne olur?

        Benzer Haberler

        Bilecik'te hastaneye alkollü gelen kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirild...
        Bilecik'te hastaneye alkollü gelen kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirild...
        Pazaryeri'nde kırsal kalkınmada kadına destek toplantısı yapıldı
        Pazaryeri'nde kırsal kalkınmada kadına destek toplantısı yapıldı
        Bilecik'te arkadaşlarına şaka yapan gençlerin görüntüsüyle ilgili inceleme...
        Bilecik'te arkadaşlarına şaka yapan gençlerin görüntüsüyle ilgili inceleme...
        Bilecik'te firari hükümlü uyuşturucuyla yakalandı
        Bilecik'te firari hükümlü uyuşturucuyla yakalandı
        Bilecik'te İİBF mezunları buluştu
        Bilecik'te İİBF mezunları buluştu
        Bilecik Valisi Aygöl, 4 yılda 5 bin 10 kitap okuyan öğrenciyi ağırladı
        Bilecik Valisi Aygöl, 4 yılda 5 bin 10 kitap okuyan öğrenciyi ağırladı