Osmaneli'de arıcılara Tarım ve Orman Bakanlığından ilaç desteği

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığınca 36 arıcıya varroa hastalığına karşı 1244 ilaç desteği sağlandı.

Birliğe kayıtlı 36 arıcı için yüzde 50 destekle temin edilen ve varroa hastalığına karşı etkili olan ilaçların dağıtımı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapıldı.

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, dağıtım programında yaptığı konuşmada, "Arıcılarımız için üretimin artırılması amacıyla çalışmalarımız ve desteklerimiz zaman zaman devam edecek. Arıcılık meşakkatli bir uğraştır. Çok ciddi takip gerektiren bir çalışma. En doğal bal üreten bir ilçe olmak için sizlerin de elinden gelen çabayı gösterdiğinizi biliyorum. Bu nedenle üreticilerimize desteklerimiz sürecek." diye konuştu.