Öğrencilerine yenilenebilir enerjinin önemini güneşle şarj olan elektrikli triportörüyle öğretiyor

ATAHAN GEZER - Bilecik'te bir meslek lisesinde öğretmenlik yapan İsmail Büyükbay, hem derslerinde anlattığı temiz, yenilenebilir enerjinin önemini öğrencilerinin daha iyi kavramasını sağlamak hem de günlük işlerini görebilmek için kısa mesafelerde kullanmak amacıyla elektrikli triportörüne güneş paneli monte etti.

Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli 55 yaşındaki kimya öğretmeni Büyükbay, öğrencilerine derslerde yenilenebilir enerji ve fosil yakıt konularını somutlaştırmak amacıyla geçen yıl martta elektrikli triportör satın alıp güneş enerjiliye dönüştürmek için çalışmaya başladı.

Atölyesinde 3 haftalık çalışma sonucu 200 vatlık güneş paneli ile 12 ve 72 vatlık yeni nesil aküleri aracına entegre eden Büyükbay, panelin 5 saatlik tam şarjla aracını 12 kilometre kullanabiliyor. Otomobili de bulunan Büyükbay, kısa mesafe için satın aldığı triportöre genellikle hafta içi iş yerine, hafta sonları ise eşi ve iki çocuğuyla tarlasına gitmek için biniyor. Büyükbay, telefonundaki uygulamadan akülerin şarj ve kullanım durumunu kontrol edebiliyor. - Zorunlu olmadıkça otomobilini kullanmıyor Kimya öğretmeni Büyükbay, AA muhabirine, öğrencilerini yenilenebilir enerjiye teşvik etmek istediğini, bu nedenle triportörü satın alarak üzerine güneş paneli yerleştirdiğini söyledi.

Aracının güneş enerjisiyle çalışabilmesi için modifikasyonlar yaptığını belirten Büyükbay, şu bilgileri verdi: "Eski jel aküleri sökerek daha uzun ömürlü, yeni nesil lityum demir fosfat akülerden faydalandım. Enerjiyi ve menzili anlık telefonumdan görebilmem, bir çeşit yol bilgisayarı gibi davranması beni bunları almaya sevk etti. 9 ayda 6 bin 200 kilometre yol katetmişim. Bu süre içinde hiç yolda kalmadım. Sık kullanımlarda zaman zaman şarj da ediyorum fakat bunun dışında herhangi bir güce ihtiyaç duymadan güneş paneliyle enerjimi sağlayabiliyorum. Trafiğe kayıtlı, plakası, ruhsatı, sigortası ve fenni muayenesi olan bir araç. Otoban hariç tüm yollarda seyahat edebiliyorum."

Büyükbay, zorunlu olmadıkça fosil yakıtlı olan otomobilini kullanmadığını, böylece çevre kirliliğini bir nebze de olsa azalttığını dile getirdi. - Öğrencileri de ilgi gösteriyor Öğrencilerin triportörüne yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Büyükbay, "Özellikle kasasında, güvenlik önlemleri alınmak koşuluyla gezinti yaparak hatıra fotoğrafı çektiriyoruz." dedi. Lisenin 10'uncu sınıf öğrencilerinden Ecrin Özen, Büyükbay'ın aracına hayranlık duyduğunu belirtti. Ailelerinin izniyle zaman zaman triportöre bindiklerini aktaran Özen, "Hocamın tasarladığı araç sayesinde bilmediğim bilgileri öğrendim. Ayrıca böyle yenilikleri de keşfetme fırsatı yakaladık." diye konuştu.