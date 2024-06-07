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        Bozüyük'te fabrikaya ve bahçeye giren iki yılan yakalandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir fabrika ve ile bahçeye giren iki yılan, belediye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 12:17 Güncelleme: 07.06.2024 - 12:17
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        Bozüyük'te fabrikaya ve bahçeye giren iki yılan yakalandı
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir fabrika ve ile bahçeye giren iki yılan, belediye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.

        Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'ndeki demir döküm fabrikası ile 4 Eylül Mahallesi'nde bir bahçede yılanları fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bozüyük Belediyesi itfaiye ekipleri, özel ekipmanla yılanları yakaladı.

        Zehirli olmadığı belirlenen yılanlar, ekiplerce doğal ortamına salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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