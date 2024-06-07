Bozüyük'te fabrikaya ve bahçeye giren iki yılan yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir fabrika ve ile bahçeye giren iki yılan, belediye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'ndeki demir döküm fabrikası ile 4 Eylül Mahallesi'nde bir bahçede yılanları fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bozüyük Belediyesi itfaiye ekipleri, özel ekipmanla yılanları yakaladı.

Zehirli olmadığı belirlenen yılanlar, ekiplerce doğal ortamına salındı.