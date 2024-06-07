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        Osmaneli Anaokulunun mezuniyet töreni düzenlendi

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Osmaneli Anaokulunun mezuniyet töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 14:51 Güncelleme: 07.06.2024 - 14:52
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        Osmaneli Anaokulunun mezuniyet töreni düzenlendi
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        Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, Osmaneli Anaokulunun mezuniyet töreni yapıldı.

        Osmaneli Spor Salonu’nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, minik öğrenciler gösterileriyle göz kamaştırdı.

        Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, programda yaptığı konuşmada, çocukların vatanına, milletine, devletine ve ailelerine faydalı bireyler olarak yetişmelerini temenni ederek, "Bundan sonraki eğitim öğretim hayatlarında başarılar diliyor, onların yetiştirilmesinde emeği geçen tüm öğretmenlere ve velilere teşekkür ediyorum." dedi.

        Belediye Başkanı Bekir Torun da çocukların bu özel günlerinde yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

        Onların geleceğin teminatı olduğunu dile getiren Torun, "Burada gördüğümüz enerji ve heyecan, yarınlarımızın ne kadar parlak olacağını gösteriyor. Her bir çocuğumuzun başarılı ve mutlu bir hayat sürmesi için belediye olarak elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

        Öğrencilerin dans ve oyun gösterileri, kep töreni ile program sona erdi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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