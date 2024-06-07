Osmaneli Anaokulunun mezuniyet töreni düzenlendi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, Osmaneli Anaokulunun mezuniyet töreni yapıldı.

Osmaneli Spor Salonu’nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, minik öğrenciler gösterileriyle göz kamaştırdı.

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, programda yaptığı konuşmada, çocukların vatanına, milletine, devletine ve ailelerine faydalı bireyler olarak yetişmelerini temenni ederek, "Bundan sonraki eğitim öğretim hayatlarında başarılar diliyor, onların yetiştirilmesinde emeği geçen tüm öğretmenlere ve velilere teşekkür ediyorum." dedi.