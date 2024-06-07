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        Bilecik'te su kanalına devrilen otomobilde 1 kişi yaralandı

        Bilecik'te su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 15:13 Güncelleme: 07.06.2024 - 15:14
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        Bilecik'te su kanalına devrilen otomobilde 1 kişi yaralandı
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        Bilecik'te su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kent merkezinden İstasyon Mahallesi'ne seyir halindeki Caner A. idaresindeki 11 BA 650 plakalı otomobil, TOKİ Rampaları mevkisinde kontrolden çıkarak yolun kenarındaki su kanalına devrildi.

        Araçta sıkışarak yaralanan sürücü Caner A, olay yerine gelen Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza yeri ise karayolları ekiplerince temizlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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