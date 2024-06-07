Bilecik'te "15. Türk Tıp Tarihi Kongresi" düzenlendi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile Türk Tıp Tarihi Kurumu işbirliğinde "15. Türk Tıp Tarihi Kongresi" gerçekleştirildi.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile Türk Tıp Tarihi Kurumu işbirliğinde "15. Türk Tıp Tarihi Kongresi" gerçekleştirildi.
Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Morfoloji Binası'nda düzenlenen kongrede, tıp tarihinin farklı dönemlerine ve coğrafyalara ait sunumlarda Osmanlı, İslam, Avrupa ve halk tıbbı ile tıp eğitimi ve tıp etiği tarihi gibi konular ele alındı.
Türk Tıp Tarihi Kurumu Başkanı ve Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Gülten Dinç, açılışta yaptığı konuşmada, 15. Tıp Kongresi'ni Bilecik gibi kuruluşun ve kurtuluşun beşiği olan büyülü bir coğrafyada gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Bilecik, sadece tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda tıp tarihi açısından da önemli bir yere sahiptir. Osmanlı döneminde önemli bir tıp merkezi olan Bilecik, günümüzde de tıp eğitimi ve araştırmalarında öncü bir şehir olmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.
Dinç, kongrenin tıp tarihinin farklı disiplinlerinden gelen araştırmacıları bir araya getirerek, bilgi alışverişinde bulunma ve yeni işbirlikleri kurma imkanı sağladığını aktardı.
BŞEÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Erhan Şahin'in de konuşmacı olarak katıldığı ve 18 oturumdan oluşan kongrede, tıp tarihi alanındaki gelişmeler hakkında sunumlar yapıldı.
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