Bilecik'te "15. Türk Tıp Tarihi Kongresi" düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile Türk Tıp Tarihi Kurumu işbirliğinde "15. Türk Tıp Tarihi Kongresi" gerçekleştirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Morfoloji Binası'nda düzenlenen kongrede, tıp tarihinin farklı dönemlerine ve coğrafyalara ait sunumlarda Osmanlı, İslam, Avrupa ve halk tıbbı ile tıp eğitimi ve tıp etiği tarihi gibi konular ele alındı.

Türk Tıp Tarihi Kurumu Başkanı ve Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Gülten Dinç, açılışta yaptığı konuşmada, 15. Tıp Kongresi'ni Bilecik gibi kuruluşun ve kurtuluşun beşiği olan büyülü bir coğrafyada gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Bilecik, sadece tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda tıp tarihi açısından da önemli bir yere sahiptir. Osmanlı döneminde önemli bir tıp merkezi olan Bilecik, günümüzde de tıp eğitimi ve araştırmalarında öncü bir şehir olmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.