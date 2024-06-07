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        Bilecik İl Genel Meclisi, eski üyeleriyle toplandı

        Bilecik İl Genel Meclisi'nin eski üyeleri, Vali Şefik Aygöl başkanlığında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 20:22 Güncelleme: 07.06.2024 - 20:23
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        Bilecik İl Genel Meclisi, eski üyeleriyle toplandı
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        Bilecik İl Genel Meclisi'nin eski üyeleri, Vali Şefik Aygöl başkanlığında bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi binasındaki toplantıda Vali Aygöl, Bilecik'in kalkınmasında görev yapanları unutmanın vefasızlık olacağını belirtti.

        Geçmişte çalışanlar sayesinde geleceğe emin adımlarla yürüdüklerini vurgulayan Aygöl, şu ifadeleri kullandı:

        "Yaptığımız ve yapacağımız projeler, şehrimizi en yükseğe taşıma yolunda bizleri heyecanlandırıyor. Bugün geçmişimize sahip çıkma ve geleceğimizi inşa etme sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlıyoruz. Hep birlikte, Bilecik’imizin daha parlak bir geleceğe ulaşması için çalışmaya devam edeceğiz."

        Aygöl, toplantının ardından katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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