Bilecik İl Genel Meclisi, eski üyeleriyle toplandı

Bilecik İl Genel Meclisi'nin eski üyeleri, Vali Şefik Aygöl başkanlığında bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi binasındaki toplantıda Vali Aygöl, Bilecik'in kalkınmasında görev yapanları unutmanın vefasızlık olacağını belirtti.

Geçmişte çalışanlar sayesinde geleceğe emin adımlarla yürüdüklerini vurgulayan Aygöl, şu ifadeleri kullandı:

"Yaptığımız ve yapacağımız projeler, şehrimizi en yükseğe taşıma yolunda bizleri heyecanlandırıyor. Bugün geçmişimize sahip çıkma ve geleceğimizi inşa etme sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlıyoruz. Hep birlikte, Bilecik’imizin daha parlak bir geleceğe ulaşması için çalışmaya devam edeceğiz."