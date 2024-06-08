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        BŞEÜ'ye "2024 Yılı Mekanda Erişebilirlik Ödülü" verildi

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin (BŞEÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında "2024 Yılı Mekanda Erişebilirlik Ödülü"nü (turuncu bayrak kategorisi) ödül almaya hak kazandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 12:19 Güncelleme: 08.06.2024 - 12:19
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        BŞEÜ'ye "2024 Yılı Mekanda Erişebilirlik Ödülü" verildi
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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin (BŞEÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında "2024 Yılı Mekanda Erişebilirlik Ödülü"nü (turuncu bayrak kategorisi) ödül almaya hak kazandığı bildirildi.

        Rektörlükten yapılan açıklamada, Engelsiz Üniversite Bayrakları ve Program Nişanı Ödül Töreni'nde, rektörlük ve fakülteler ile laboratuvar, Bozüyük, Osmaneli, Söğüt ve Pazaryeri Meslek Yüksekokulu ve Prof. Dr. Azmi Özcan Kütüphanesinin 112 üniversite ararasında "turuncu bayrak" almaya hak kazandığı kaydedildi.

        Rektör Prof. Dr. Asım Zafer Kaplancıklı, yaptığı açıklamada, ödül almaktan duyduğu mutluluğu bildirerek, "Geleceğimiz olan öğrencilerimizin tüm şartlarda eğitim görmeleri, sosyal ve kültürel faaliyetlere daha fazla katılımlarını sağlamak amacıyla üniversitemizi her geçen gün geliştirmek için çabalayacağız." ifadesini kullandı.

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