Bilecik'te ortaokul öğrencileri atık yağların dönüştürüldüğü tesisi gezdi

Bilecik'te, Edebali Ortaokulu öğrencileri, Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla Osmaneli ilçesindeki atık madeni yağların geri dönüştürüldüğü TAYRAŞ Baz Yağ Rafineri AŞ tesislerine ziyarette bulundu.

Ziyarette öğrencilere rafineri ve laboratuvar gezdirildi, atık yağların geri dönüşüm süreci anlatıldı.

Çocuklar, daha sonra tesisteki boş alana çam fidanı dikti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Budak, yaptığı açıklamada, Türkiye Çevre Haftası kapsamında kentte çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tesiste atık madeni yağlardan baz yağı üretildiğini vurgulayan Budak, "Bunun da çevreye büyük katkısı oluyor. Ayrıca çocuklarımızla ağaç dikimi yapıyoruz. Yeşilliği toprakla buluşturuyoruz. Böylece Türkiye Çevre Haftası'nı kutlamış oluyoruz." dedi.

"Rafinerimize gelen öğrencilere atık yönetimi ile geri dönüşümden bahsettik. Daha yeşil ve temiz bir dünya için atık yönetiminin, iklim dostu teknolojilerin ve enerji kaynaklarının doğru kullanımının öneminden bahsettik. Ayrıca ağaç diktik. Rafinerimiz, 'sıfır atık' prensibiyle çalışan, ileri teknolojiye sahip bir tesistir. İnanıyorum ki bugün yaptığımız etkinlik, hepimize daha yaşanabilir ve yeşil bir dünyanın olabileceğini gösterecektir."