Bilecik'te takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı

Diğer yandan kazalı aracın akan trafiği engellediği için polis ekipleri yoldan geçen servis aracını durdurdu.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrası yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Meydana gelen kazada takla atan otomobilde sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Yağmur A. (21) yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik Merkez istikametinden İstasyon istikametine seyir halindeki Rabia A,(19) yönetimindeki 16 Y 2332 plakalı otomobil Akasya Altı mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında bulunan su kanalına çarparak takla attı.

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