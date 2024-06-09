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        Bilecik'te takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı

        Bilecik'te otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 11:35 Güncelleme: 09.06.2024 - 11:35
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        Bilecik'te takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı
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        Bilecik'te otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Bilecik Merkez istikametinden İstasyon istikametine seyir halindeki Rabia A,(19) yönetimindeki 16 Y 2332 plakalı otomobil Akasya Altı mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında bulunan su kanalına çarparak takla attı.

        Meydana gelen kazada takla atan otomobilde sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Yağmur A. (21) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrası yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Diğer yandan kazalı aracın akan trafiği engellediği için polis ekipleri yoldan geçen servis aracını durdurdu.

        Gençlerin yardımıyla kazalı araç güvenli tarafa çekilerek trafik akışı normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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