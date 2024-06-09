Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin hazırlıkları konuşuldu

Bilecik'te, Vali Şefik Aygöl başkanlığında 743'üncü Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin ön hazırlık kurultayı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen Yörük Türkmen temsilcilerinin de bulunduğu kurultayda, 6-7 ve 8 Eylül'de düzenlenecek şenliklerin hazırlıkları planlandı.

Açıklamada toplantıdaki konuşmalarına yer verilen Vali Aygöl, Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin yalnızca Bilecik için değil, Türk dünyası için anlam taşıdığını ifade etti.