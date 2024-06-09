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        Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin hazırlıkları konuşuldu

        Bilecik'te, Vali Şefik Aygöl başkanlığında 743'üncü Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin ön hazırlık kurultayı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 12:19 Güncelleme: 09.06.2024 - 12:19
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        Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin hazırlıkları konuşuldu
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        Bilecik'te, Vali Şefik Aygöl başkanlığında 743'üncü Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin ön hazırlık kurultayı gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen Yörük Türkmen temsilcilerinin de bulunduğu kurultayda, 6-7 ve 8 Eylül'de düzenlenecek şenliklerin hazırlıkları planlandı.

        Açıklamada toplantıdaki konuşmalarına yer verilen Vali Aygöl, Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin yalnızca Bilecik için değil, Türk dünyası için anlam taşıdığını ifade etti.

        Tarihsel mirası yaşatma sorumluluğunu üstlendiklerini aktaran Aygöl, şunları kaydetti:

        "Düzenleyeceğimiz bu büyük organizasyonda, kültürümüzü, geleneklerimizi ve tarihimizin önemli dönüm noktalarını hep birlikte anacağız. Bu vesileyle geçtiğimiz günlerde vefat eden Yörük Türkmenlerin başkanı, Söğüt şenliklerinin simgelerinden Niyazi Çapa’ya Allah'tan rahmet, Türk dünyasına baş sağlığı diliyorum."

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