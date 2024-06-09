Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te 20'nci Oğulpaşa Köyü Yayla Şenlikleri yapıldı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 20'nci Oğulpaşa Köyü Yayla Şenlikleri kapsamında Hıdırellez ve Karakucak Güreşleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 13:48 Güncelleme: 09.06.2024 - 13:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te 20'nci Oğulpaşa Köyü Yayla Şenlikleri yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, 20'nci Oğulpaşa Köyü Yayla Şenlikleri kapsamında Hıdırellez ve Karakucak Güreşleri gerçekleştirildi.

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, açılışta yaptığı konuşmada, Oğulpaşa'nın şenlikleriyle akıllara geldiğini söyledi.

        Bölgede güzel organizasyonlar düzenlendiğini anlatan Aygöl, "Buraya gelmeden önce de Oğulpaşa'nın ismini duymuştuk. Bu ilin valisi olarak gurur duyuyorum. Destek veren herkese, hanımefendilere, beyefendilere, güreşçilerimize ve yiğitlerimize şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim gücümüzü daha güçlü kılsın. Devletimizi, milletimizi daim eylesin." dedi.

        Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal da yaylacılık, güreş ve Hıdırellez'in Türk kültürünün ayrılmaz birer parçası olduğunu dile getirdi.

        Şenliklerin 20 yıldır aralıksız sürdüğünü vurgulayan Ünal, şu ifadeleri kullandı:

        "Bizim de görevimiz, karınca kararınca da olsa yardım etmek ve kolaylık sağlamaktır. Burada gençlerimizi görüyoruz. Bugün burada güreşecekler. Belki de ileride Türkiye’yi temsil edecekler. Cazgırların söylediği ve kulağımıza küpe olan, 'Pehlivan pehlivan, altta kaldım diye üzülme, üste çıktım diye sevinme.' Bu atasözünden anladığımız, bu güreşlerde yenmek de var yenilmek de."

        Kazananlara ödüllerinin Vali Aygöl ile Kaymakam Ünal tarafından verildiği müsabakalarda güreşçi İsmail Can, başpehlivan seçildi.

        Etkinlikte, İl Jandarma Komutanı Ferdi Erbakıcı, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar da yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Yapay zeka destekli harcama takibi"
        "Yapay zeka destekli harcama takibi"
        İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
        İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        Üniversite adaylarının sınav maratonu: YKS'de ikinci oturum sona erdi
        Üniversite adaylarının sınav maratonu: YKS'de ikinci oturum sona erdi
        Annelerini katleden babalarından şikayetçi olmadılar!
        Annelerini katleden babalarından şikayetçi olmadılar!
        Boğaz'da muhteşem Bocelli
        Boğaz'da muhteşem Bocelli
        Yaşlı kadının yakarışını duyup oğlunun cansız bedenini buldular!
        Yaşlı kadının yakarışını duyup oğlunun cansız bedenini buldular!
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü!
        CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü!
        Acile başvurular 2 kat arttı! Çocuklar arasında pil yutma artıyor
        Acile başvurular 2 kat arttı! Çocuklar arasında pil yutma artıyor
        Yasak aşkın ilk karesi
        Yasak aşkın ilk karesi
        Kuzeyden güneye kritik yağış uyarısı!
        Kuzeyden güneye kritik yağış uyarısı!
        Fenerbahçe, şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Talih mi lanet mi?
        Talih mi lanet mi?
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Tarihi yayında borç tartışması
        Tarihi yayında borç tartışması
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"

        Benzer Haberler

        Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin hazırlıkları konuşuldu
        Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin hazırlıkları konuşuldu
        Bilecik'te takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı
        Bilecik'te takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı
        Bilecik'te ortaokul öğrencileri atık yağların dönüştürüldüğü tesisi gezdi
        Bilecik'te ortaokul öğrencileri atık yağların dönüştürüldüğü tesisi gezdi
        BŞEÜ'ye "2024 Yılı Mekanda Erişebilirlik Ödülü" verildi
        BŞEÜ'ye "2024 Yılı Mekanda Erişebilirlik Ödülü" verildi
        Bilecik İl Genel Meclisi, eski üyeleriyle toplandı
        Bilecik İl Genel Meclisi, eski üyeleriyle toplandı
        Bilecik'te "15. Türk Tıp Tarihi Kongresi" düzenlendi
        Bilecik'te "15. Türk Tıp Tarihi Kongresi" düzenlendi