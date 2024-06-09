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        Bilecik'te sahipsiz köpeklerin saldırdığı küçükbaş hayvanlardan biri telef oldu

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı küçükbaş hayvanlardan biri telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 16:13 Güncelleme: 09.06.2024 - 16:13
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        Bilecik'te sahipsiz köpeklerin saldırdığı küçükbaş hayvanlardan biri telef oldu
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        Bilecik'in Söğüt ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı küçükbaş hayvanlardan biri telef oldu.

        İlçeye bağlı Oluklu köyünde Osman Demir'e ait ağıldaki küçükbaş hayvanlara sahipsiz köpekler saldırdı.

        Hayvanlarına bakmaya giden Demir, ağıl kapısının kırık ve bazı hayvanlarının da yaralı olduğunu gördü.

        Demir, yaptığı açıklamada, "Bir hayvanım telef oldu, 4 hayvanım da yaralı. Kaybolan hayvanlarımız vardı ama hepsini bulduk." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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