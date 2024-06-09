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        Bilecik'te iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

        Bilecik'in Osmaneli İlçesinde, iki aracın çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 23:22 Güncelleme: 09.06.2024 - 23:22
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        Bilecik'te iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
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        Bilecik'in Osmaneli İlçesinde, iki aracın çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde seyreden Bülent Öztürk idaresindeki 54 AIN 907 plakalı otomobil ile Y.D. idaresindeki 11 SD 889 plakalı minibüs çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, iki sürücü ile birlikte minibüste bulunan E.E'yi ilk müdahalenin ardından Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine sevk etti.

        Otomobil sürücüsü Bülent Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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