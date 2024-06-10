Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te yağmur ve şükür duası yapıldı

        –Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy köyünde asırlık gelenek olan yağmur ve şükür duası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 09:27 Güncelleme: 10.06.2024 - 09:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te yağmur ve şükür duası yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        –Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy köyünde asırlık gelenek olan yağmur ve şükür duası yapıldı.

        Karaköy köy meydanında din görevlilerinin okuduğu mevlit ve Kur-an’ı kerim tilavetinin ardından Pazaryeri Müftü vekili Sadi Temiroğulları dua yaptırdı.

        Kılınan öğle namazının ardından köy yaşam merkezi kursiyerlerinin hazırladıkları dikiş, nakış ve el sanatları ürünleri, sergi açılışı gerçekleştirildi.

        HEM Müdürü Fatoş Karaca Beler, "Geçen yıllara nazaran bu yıl yaş ortalaması 65’i bulan kursiyerlerimizin üreten nüfusun içinde yer alıyor olması da Halk Eğitim Merkezi olarak bizim gururumuz olmuştur." dedi.

        Kaymakam ve Belediye Başkanı yapılan el sanatları hakkında usta öğreticilerden bilgi alarak kendilerine başarılar diledi. Daha sonra köy muhtarlığının hazırladı 2 bin kişilik yemek davetlilere ikram edildi.

        Köy Muhtarı Adem Açık, Asırlık gelenek olan yağmur ve şükür duasını icra ettiklerini ifade ederek, "Yaptığımız bu etkinlikte bizlere maddi manevi destek verenlere, bizleri yalnız bırakmayan sayın kaymakamız ve belediye başkanımız ile diğer devlet büyüklerimize, misafirlerimize, köylülerime çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun. Bugün Ayrıca Karaköy köyümüz yaşam merkezindeki Halk Eğitime bağlı kursiyerlerimizin el emeği göz nuru dikiş, nakış ve el sanatları terzi ve biyografi sergimiz inde açılışını yaptık, çok güzel bir katılım oldu herkese tekrardan teşekkür ediyorum." dedi.

        Etkinliğe, Ak Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Yaşar Karabey, İl Genel Meclis üyeleri Mayir Küçük ve Ekrem Yunak, köy muhtarları, çok sayıda misafir ve köy halkı katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Ruhi ağaçtan düştü! Şirin öldü!
        Ruhi ağaçtan düştü! Şirin öldü!
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        Sivas'ta 4 günde 2'nci büyük acı!
        Sivas'ta 4 günde 2'nci büyük acı!
        Zap Suyu'nda yüreğimiz yandı! Ayşe öğretmeni kaybettik!
        Zap Suyu'nda yüreğimiz yandı! Ayşe öğretmeni kaybettik!
        Taşıyıcı anne itirafı: Baba aramadım
        Taşıyıcı anne itirafı: Baba aramadım
        O emeklilerin çalışması yasak
        O emeklilerin çalışması yasak
        O yarışmaların ürküten gerçekleri!
        O yarışmaların ürküten gerçekleri!
        Apartmanda kar maskeli cinayet!
        Apartmanda kar maskeli cinayet!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        İsrail Savaş Kabinesi'nde kriz!
        İsrail Savaş Kabinesi'nde kriz!
        Yüksek sıcaklık ve sağanak uyarısı
        Yüksek sıcaklık ve sağanak uyarısı
        Güneş kremleri nasıl kullanılmalı, ne sıklıkta sürülmeli?
        Güneş kremleri nasıl kullanılmalı, ne sıklıkta sürülmeli?
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım el ele
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım el ele
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Alman devi Semih'in peşinde
        Alman devi Semih'in peşinde
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        Ali Koç: Artık Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor
        Ali Koç: Artık Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor

        Benzer Haberler

        Bilecik'te iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
        Bilecik'te iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
        Bilecik'te sahipsiz köpeklerin saldırdığı küçükbaş hayvanlardan biri telef...
        Bilecik'te sahipsiz köpeklerin saldırdığı küçükbaş hayvanlardan biri telef...
        Bilecik'te 20'nci Oğulpaşa Köyü Yayla Şenlikleri yapıldı
        Bilecik'te 20'nci Oğulpaşa Köyü Yayla Şenlikleri yapıldı
        Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin hazırlıkları konuşuldu
        Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin hazırlıkları konuşuldu
        Bilecik'te takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı
        Bilecik'te takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı
        Bilecik'te ortaokul öğrencileri atık yağların dönüştürüldüğü tesisi gezdi
        Bilecik'te ortaokul öğrencileri atık yağların dönüştürüldüğü tesisi gezdi