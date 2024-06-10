Bilecik'te kaçak tütün operasyonunda dolu ve boş makaron ele geçirildi

İşyerinde yapılan aramada, 27 bin dolu ve 11 bin 640 boşmakaron, 3 adet sigara sarma makinesi, 2 adet sigara makinelerini çalıştıran kompresör ile 14,7 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak tütün ve tütün mamulü ticareti yapan kişileri belirlemeleri üzerine yer kiralamak süretyle makaron doldurarak sigara haline getirdikleri tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 38 bin 640 dolu ve boş makaron ele geçirildi.

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