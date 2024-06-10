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        Bilecik'te asayiş uygulamaları

        Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, asayiş, terör, kaçakçılık, narkotik ve trafik uygulamaları gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 13:59 Güncelleme: 10.06.2024 - 13:59
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        Bilecik'te asayiş uygulamaları
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        Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, asayiş, terör, kaçakçılık, narkotik ve trafik uygulamaları gerçekleştirdi.

        Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, mayıs ayında meydana gelen 736 olaydan 78 faili meçhul olayın aydınlatıldığı bildirildi.

        Söz konusu olaylarda 342 şüpheliden 32 şüphelinin gözaltına alındığı, 18 kişinin çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandıkları ve 20 kişiye 57 bin 525 lira cezai işlem uygulandığı belirtildi.

        Bilecik 1. Amatör futbol müsabakalarında yaşanan olaylara karışan 75 kişiden 7’sinin çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, şahısların tamamına seyirden men uygulanmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, uygulamalar ve operasyonlar hakkında şu bilgilere yer verildi:

        "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün yönelik çalışmalarda toplam 7 şahıs ile ilgili olarak operasyon düzenlenmiş, şahıslar alınan şüpheli ifadelerinin ardından aynı gün serbest bırakılmıştır. Ayrıca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik soruşturması kapsamında eş zamanlı yapılan operasyonlarda 2 şüpheli tutuklanmıştır.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 22 adet düzenlenen operasyonlarda gözaltına 35 şüpheliden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 3 şüpheli tutuklanarak, cezaevine teslim edilmiştir. Operasyonlarda, 158,73 gram sentetik kannabinoid, 83,62 gram esrar, 16,50 gram Metamfetamin, 8 adet sentetik ecza maddesi ile assas terazi, öğütücü ve 5 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirilmiştir."

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince de düzenlenen operasyonlarda, tarihi eser görünümü verilmiş kitap formunda obje, 2 adet pirinç çubuk, el detektörü, elektrikli mini vinç ve kazma ile 69 adet telefon, 22 bin 480 dal içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Yolsuzlukla mücadele suçları kapsamında düzenlenen operasyonda, 7 şahıs hakkında gerekli işlemler yapılmış, 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince de göçmen kaçakçılığında 11 yabancı uyruklu sınır dışı işlemleri yapılmıştır. Trafik kontrollerinde de 90 ayrı noktada 2 bin 85 adet trafik uygulaması yapılmıştır." bilgisine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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