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        Osmaneli'de Göksu Nehri kenarında çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Göksu Nehri kenarında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 10:06 Güncelleme: 11.06.2024 - 10:06
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        Osmaneli'de Göksu Nehri kenarında çıkan yangın söndürüldü
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Göksu Nehri kenarında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

        Camicedit Mahallesi Adalar mevkisinde, nehrin kenarındaki alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine harekete bölgeye Osmaneli Orman İşletme Şefliği ve Osmaneli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen ekipler, yangını ekili arazilere ulaşmadan kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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