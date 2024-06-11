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        Bilecik'te birbirine dolanan yılanların "dansı" görüntülendi

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde iki yılanın birbirlerine dolanarak yaptığı hareketler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 10:18 Güncelleme: 11.06.2024 - 10:18
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        Bilecik'te birbirine dolanan yılanların "dansı" görüntülendi
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        Bilecik’in Osmaneli ilçesinde iki yılanın birbirlerine dolanarak yaptığı hareketler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Osmaneli-İznik kara yolu Düzmeşe köyü mevkisinde otomobiliyle seyreden bir sürücü, yolda boyları yaklaşık ikişer metre olan iki yılan gördü.

        Aracını durduran sürücü, yılanların birbirine sarılarak dans eder gibi yaptığı hareketleri cep telefonuyla görüntüledi.

        İki hayvan bir süre sonra gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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