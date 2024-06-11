Bilecik'te birbirine dolanan yılanların "dansı" görüntülendi

Aracını durduran sürücü, yılanların birbirine sarılarak dans eder gibi yaptığı hareketleri cep telefonuyla görüntüledi.

Osmaneli-İznik kara yolu Düzmeşe köyü mevkisinde otomobiliyle seyreden bir sürücü, yolda boyları yaklaşık ikişer metre olan iki yılan gördü.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde iki yılanın birbirlerine dolanarak yaptığı hareketler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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