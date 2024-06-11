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        Bilecik'te işyerinde çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'te sanayi sitesinde işyerinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 11:43 Güncelleme: 11.06.2024 - 11:43
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        Bilecik'te işyerinde çıkan yangın söndürüldü
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        Bilecik'te sanayi sitesinde işyerinde çıkan yangın söndürüldü.

        Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir işyerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, diğer dükkanlara sıçramadan kontrol altına alındı.

        Ekipler, yangının nedenini belirlenmesi için soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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