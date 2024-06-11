Bilecik'te "Eğitim Şenliği" başladı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "2023-2024 Yılı Eğitim Şenliği ve Kermesi" başladı.

Pazaryeri Kaymakamlığı, Pazaryeri Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde iki gün sürecek etkinliğin açılışında yapılan konuşmada, şenlik ve kermesten elde edilecek gelirin ilçedeki okulların ihtiyaçları için harcanacağı bildirdi.

İlk olarak Genç Bilaller Türkiye Ezan Okuma Yarışmasında 5. olan Yusuf Yavaş'ın okuduğu ezanla başlayan etkinlik, okulların hazırladığı Kınık Köyü Folklor Ekibi, anaokulu öğrencilerinin gösterisi, halk oyunları, Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin darbuka ile ritim dinletisi, Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulunun Fil Dişi macunu deneyinin ardından kermes açılışı yapıldı.

Kermeste gıda, giyim, el emeği ürünler, toprak ürünler, kitap ve kırtasiye malzemeleri gibi ürünler satışa sunuldu. Açılışa, İlçe Kaymakamı Ahmet Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, okul müdürleri, öğretmenler, okul aile birlikleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Kaymakam Kahraman ve beraberindekiler stantları gezerek bilgi aldı, alışveriş yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, AA muhabirine, "İlçe Kaymakamlığı, Belediye ve Milli Eğitim Müdürlüğü olarak birlikte organize ettiğimiz etkinlikte amacımız okulların çalışmalarının bir arada sergilenmesi, aynı zaman da öğretmen öğrenci iletişimini arttırmaktır. Ayrıca kurulan kermesten elde edilen gelir ilçedeki tüm okullarımızın ihtiyaçları için kullanılacak. Bu etkinlikte emeği geçen tüm öğretmen, öğrenci, veliler ve idarecilere çok teşekkür ediyorum." dedi.