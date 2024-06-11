Bilecik'te Halk Eğitimi kurslarında üretilen ürünler sergilendi

Bilecik'te, Halk Eğitimi Merkezine bağlı kurslarda üretilen ürünler sergilenmeye başladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü önüne kurulan, akşama kadar sürecek sergide, kursiyerlerin yıl boyu yaptıkları tablo, giyecek, rölyef ve nakış gibi ürünler beğeniye sunuldu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, açılışta yaptığı konuşmada, il genelindeki 2 bine yakın kurstan bu sene 33 bin 789 kişinin yararlandığını söyledi.

Bu sayının Bilecik'in nüfusuna göre büyük bir oran olduğunu vurgulayan Aygöl, şu ifadeleri kullandı: