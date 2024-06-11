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        Bilecik Valisi Aygöl, bulduğu ziynet eşyasını polise teslim eden vatandaşı ağırladı

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yolda bulduğu ziynet eşyasını polise teslim eden Sefa Söğütlü'yü makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 16:10 Güncelleme: 11.06.2024 - 16:11
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        Bilecik Valisi Aygöl, bulduğu ziynet eşyasını polise teslim eden vatandaşı ağırladı
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yolda bulduğu ziynet eşyasını polise teslim eden Sefa Söğütlü'yü makamında kabul etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aygöl, Söğütlü'yü örnek davranışından dolayı kutlayarak onur belgesi verdi.

        Aygöl, "Göstermiş olduğunuz bu davranış, insanlık adına güzel şeylerin meydana geldiği anlamını taşımaktadır. Önemli olan iyiliği yaymaktır." ifadesini kullandı.

        Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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