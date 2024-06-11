Bilecik Valisi Aygöl, bulduğu ziynet eşyasını polise teslim eden vatandaşı ağırladı

Aygöl, "Göstermiş olduğunuz bu davranış, insanlık adına güzel şeylerin meydana geldiği anlamını taşımaktadır. Önemli olan iyiliği yaymaktır." ifadesini kullandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aygöl, Söğütlü'yü örnek davranışından dolayı kutlayarak onur belgesi verdi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yolda bulduğu ziynet eşyasını polise teslim eden Sefa Söğütlü'yü makamında kabul etti.

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