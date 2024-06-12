Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bozüyük'te 15 bin 400 dolu makaron ile 15 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 15 bin 400 dolu makaron ile 15 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 16:23 Güncelleme: 12.06.2024 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bozüyük'te 15 bin 400 dolu makaron ile 15 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 15 bin 400 dolu makaron ile 15 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

        Bozüyük'te kente doldurulmuş makaron getirdiği tespit edilen şüphelilerin aracında yapılan aramada, 15 bin 400 dolu makaron ile 15 kilogram kıyılmış tütün bulundu.

        Zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Diyaliz sonrası ölümlerde flaş gözaltılar!
        Diyaliz sonrası ölümlerde flaş gözaltılar!
        Kaldırımda hayvan kesimine suç duyurusu!
        Kaldırımda hayvan kesimine suç duyurusu!
        ABD enflasyonu açıklandı
        ABD enflasyonu açıklandı
        Kuran kursunda 2 öğrenciye tokat atmıştı! O imamla ilgili sıcak gelişme!
        Kuran kursunda 2 öğrenciye tokat atmıştı! O imamla ilgili sıcak gelişme!
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        "Bana gördüğünü anlat duyduğunu değil!"
        "Bana gördüğünü anlat duyduğunu değil!"
        Ümraniye'de öğretmene saldıran şüpheli yakalandı!
        Ümraniye'de öğretmene saldıran şüpheli yakalandı!
        Türkiye'nin büyük bölümü kavrulurken, Rize ve Hakkari karla mücadele ediliyor
        Türkiye'nin büyük bölümü kavrulurken, Rize ve Hakkari karla mücadele ediliyor
        Danimarka'dan noodle kararı
        Danimarka'dan noodle kararı
        O anlar kamerada... 7 ve 2 yaşındaydı... 2 çocuk böyle öldü!
        O anlar kamerada... 7 ve 2 yaşındaydı... 2 çocuk böyle öldü!
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Gündem oldu
        Gündem oldu
        Cezası 10 bin lira
        Cezası 10 bin lira
        Bakan Tunç'tan Serdar Sertçelik açıklaması
        Bakan Tunç'tan Serdar Sertçelik açıklaması
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden görüşecek mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden görüşecek mi?
        Apple'da yapay zeka rekoru
        Apple'da yapay zeka rekoru
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        Unutulmaz 5 turnuva!
        Unutulmaz 5 turnuva!
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"

        Benzer Haberler

        Bilecik Valisi Aygöl, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi
        Bilecik Valisi Aygöl, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi
        Bilecik Valisi Aygöl, bulduğu ziynet eşyasını polise teslim eden vatandaşı...
        Bilecik Valisi Aygöl, bulduğu ziynet eşyasını polise teslim eden vatandaşı...
        Bilecik'te Halk Eğitimi kurslarında üretilen ürünler sergilendi
        Bilecik'te Halk Eğitimi kurslarında üretilen ürünler sergilendi
        Bilecik'te "Eğitim Şenliği" başladı
        Bilecik'te "Eğitim Şenliği" başladı
        Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Kızılöz...
        Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Kızılöz...
        Bilecik'te işyerinde çıkan yangın söndürüldü
        Bilecik'te işyerinde çıkan yangın söndürüldü