Bozüyük'te 15 bin 400 dolu makaron ile 15 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi

Bozüyük'te kente doldurulmuş makaron getirdiği tespit edilen şüphelilerin aracında yapılan aramada, 15 bin 400 dolu makaron ile 15 kilogram kıyılmış tütün bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 15 bin 400 dolu makaron ile 15 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.