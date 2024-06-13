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        Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 02:45 Güncelleme: 13.06.2024 - 02:45
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        Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Göksu Nehri'nin yakınlarındaki Camicedit Mahallesi'nde kavak ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine yangına Bilecik Orman İşletmesi Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Osmaneli Belediyesi ekiplerinin de desteğiyle yangın, kısa sürede söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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