Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Göksu Nehri'nin yakınlarındaki Camicedit Mahallesi'nde kavak ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangına Bilecik Orman İşletmesi Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Osmaneli Belediyesi ekiplerinin de desteğiyle yangın, kısa sürede söndürüldü.
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