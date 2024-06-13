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        Osmanelililer Gazze için yürüdü

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde İsrail saldırılarını kınamak ve Filistin halkına destek olmak için yürüyüş düzenlendi. Yaşanan zulüm ve soykırımı protesto eden vatandaşlar, Osmaneli sokaklarında bayrakları ile yürüdü, Gazze Filistinli halkı için dua etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 09:59 Güncelleme: 13.06.2024 - 09:59
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        Osmanelililer Gazze için yürüdü
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        Bilecik’in Osmaneli ilçesinde İsrail saldırılarını kınamak ve Filistin halkına destek olmak için yürüyüş düzenlendi. Yaşanan zulüm ve soykırımı protesto eden vatandaşlar, Osmaneli sokaklarında bayrakları ile yürüdü, Gazze Filistinli halkı için dua etti.

        Gerçekleştirilen yürüyüş, İstasyon Bayraklar kavşağında başlayarak Tayyare Meydanında yürüyüş sona erdi. Meydanda toplanan kalabalık, pankartlar açarak sloganlarla İsrail'e tepki gösterdi. Daha sonra Rüstem Paşa Camii İmam Hatibi Kadir Sungurlu'nun Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Osmaneli İlçe Müftüsü Recep ışıldar tarafından saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

        Programda konuşan Zafer Ünal "Gazze ve Doğu Türkistan'da masum insanlar ölüyor. Yaşanan zulüm ve soykırıma karşı Osmaneli den ses yükseltiyoruz. Boykot ürünlerini almayarak bu zulme tepki vermeye devam ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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