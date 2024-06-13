Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Osmaneli'de mevsimlik tarım işçileri ile ilgili alınacak tedbirlere yönelik toplantı gerçekleştirildi

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde farklı yerlerden gelen mevsimlik tarım işçileri ile ilgili alınacak tedbirlere yönelik toplantı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 14:45 Güncelleme: 13.06.2024 - 14:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaneli'de mevsimlik tarım işçileri ile ilgili alınacak tedbirlere yönelik toplantı gerçekleştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik’in Osmaneli ilçesinde farklı yerlerden gelen mevsimlik tarım işçileri ile ilgili alınacak tedbirlere yönelik toplantı düzenlendi.

        Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kaymakam Yüksel Ünal genellikle köylerde bulunan mevsimlik tarım işçilerinin, geçici yerleşim yerine dair sorunlarının kaymakamlık koordinesinde, ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte çözüme ulaştırmak için hep birlikte gayret sarf edileceğini belirtti.

        Düzenlenen toplantıya konu ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        G7 Liderler Zirvesi, İtalya'da başladı
        G7 Liderler Zirvesi, İtalya'da başladı
        Midelerinden 1 buçuk kilo uyuşturucu çıktı!
        Midelerinden 1 buçuk kilo uyuşturucu çıktı!
        Terzic gitti, Nuri Şahin geliyor
        Terzic gitti, Nuri Şahin geliyor
        Kızını ve torununu öldürdü! Dede katliamı!
        Kızını ve torununu öldürdü! Dede katliamı!
        İklim değişikliği sebebiyle hamilelikte düşük riski!
        İklim değişikliği sebebiyle hamilelikte düşük riski!
        Yeşilçam'ın jönüne veda
        Yeşilçam'ın jönüne veda
        EURO 2024 başlıyor!
        EURO 2024 başlıyor!
        'Kripto saadet zinciri'yle 200 milyon TL'lik vurgun!
        'Kripto saadet zinciri'yle 200 milyon TL'lik vurgun!
        Mourinho 'en'lerini açıkladı!
        Mourinho 'en'lerini açıkladı!
        Testleri başarıyla tamamlandı: Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı
        Testleri başarıyla tamamlandı: Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı
        Müziği bıraktı, kripto para çıkardı
        Müziği bıraktı, kripto para çıkardı
        LGS'de o soru mahkemelik oldu
        LGS'de o soru mahkemelik oldu
        Yıllar sonra aynı karede
        Yıllar sonra aynı karede
        Milli coşku
        Milli coşku
        Bağırsak sağlığına iyi gelen 5 probiyotik!
        Bağırsak sağlığına iyi gelen 5 probiyotik!
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        TÜİK'ten enflasyon sepeti açıklaması
        TÜİK'ten enflasyon sepeti açıklaması
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        Özel: Kimse bize ittifak önermesin
        Özel: Kimse bize ittifak önermesin
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da

        Benzer Haberler

        Bilecik'teki rafineride atık yağlardan yılda 45 bin ton baz yağ üretiliyor
        Bilecik'teki rafineride atık yağlardan yılda 45 bin ton baz yağ üretiliyor
        Osmanelililer Gazze için yürüdü
        Osmanelililer Gazze için yürüdü
        Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Bozüyük'te 15 bin 400 dolu makaron ile 15 kilogram bandrolsüz tütün ele geç...
        Bozüyük'te 15 bin 400 dolu makaron ile 15 kilogram bandrolsüz tütün ele geç...
        Bilecik Valisi Aygöl, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi
        Bilecik Valisi Aygöl, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi
        Bilecik Valisi Aygöl, bulduğu ziynet eşyasını polise teslim eden vatandaşı...
        Bilecik Valisi Aygöl, bulduğu ziynet eşyasını polise teslim eden vatandaşı...