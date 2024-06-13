Bilecik Valisi Aygöl, aylık asayiş verilerini açıkladı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kentin mayıs ayına ilişkin asayiş verilerini duyurdu.

Aygöl, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı ve İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı ile Valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, geçen ay ilde 125 bin 767 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldığını, 270 aranan şüphelinin yakalandığını söyledi.

Uygulamalar kapsamında 639 iş yerinin denetlendiğini, 4'üne yasal işlem yapıldığını aktaran Aygöl, şöyle konuştu:

"393 okul, 522 metruk bina ile 545 park ve bahçe kontrol edilmiştir. 1013 olay meydana gelmiş, 83 faili meçhul olayın failleri tespit edilmiş, 411 şüpheli yakalanmış, 35'i gözaltına alınmıştır. 39 hırsızlık ve dolandırıcılık olayı meydana gelmiş, 10 kişi tutuklanmıştır. Kabahatler Kanunu'na istinaden 24 kişiye toplam 67 bin 891 lira idari para cezası uygulanmıştır."

Vali Aygöl, ilde terör suçlarına dair çalışmalar gerçekleştirildiğini, PKK/KCK ve FETÖ terör örgütlerine üye olduğu iddia edilen 3 zanlının yakalanarak cezaevine teslim edildiğini ifade etti. Uyuşturucuya yönelik 22 operasyon düzenlendiğini belirten Aygöl, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kapsamda 35 şüpheliye yasal işlem yapılmış, 5'i tutuklanmıştır. Ayrıca narkotik suçlarından aranan 6 şüpheli yakalanmış, 2'si cezaevine gönderilmiştir. Kaçakçılığa yönelik yapılan çalışmalarda 6 operasyon icra edilmiş, 13 zanlı yakalanmıştır. Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen zanlı yakalanmış, 11 yabancı uyruklu sınır dışı edilmiştir."

Aygöl, 584 noktada 52 bin 372 aracın kontrol edildiği 3 bin 301 trafik uygulaması yapıldığını, 613'ünün trafikten men edildiğini belirtti. Çalışmalarda 165 ehliyetsiz, 79 alkollü ve 5 bin 673 hız limitine uymayan sürücünün tespit edildiğini anlatan Aygöl, araç sahiplerine yasal işlem yapıldığını bildirdi. Vali Aygöl, 2 Mayıs Perşembe günü Söğütspor ile 1308 Osmaneli Belediyespor arasında futbol müsabakası gerçekleştirildiğini, çıkan tartışmada biri polis 4 kişinin yaralandığını hatırlattı.

Olaya karıştığı tespit edilen 61 şüphelinin 44'üne seyirden men kararı uygulandığını dile getiren Aygöl, firari 17 şüphelinin işlemlerinin devam ettiğini kaydetti. Aygöl, 18 Mayıs Cumartesi günü oynanan Bilecikspor-Bozüyük Vitraspor maçında, kamera görüntülerinden tehdit ve hakaret içerikli hareketler yaptığı tespit edilen 14 kişiye de seyirden men cezası verildiğini sözlerine ekledi. Ayrıca 16-19 Haziran'daki Kurban Bayramı boyunca günlük ortalama 955 emniyet ve jandarma personelinin görev alacağına değinen Aygöl, şu bilgileri verdi:

"Şehirler arası yollarda yoğunluk oluşacağı öngörüldüğünden, 14 Haziran Cuma saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar saat 05.00'e kadar, D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu batı-doğu istikametine, D-650-03 kara yolu üzerinde Bozüyük'ten itibaren Antalya istikametine, D-650-03 kara yolu Sakarya, Bilecik ve Kütahya istikametinde, kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların aradaki girişler dahil seyirlerine izin verilmeyecektir." Vali Aygöl, yaş sebze meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir ve dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta ve süreli yayın, kurbanlık hayvan ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk hallerinde ise ana arterler üzerinden seyirlerine izin verileceğini aktardı.