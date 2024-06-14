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        Bilecik'te teras katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'te bir binanın teras katında çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 11:08 Güncelleme: 14.06.2024 - 11:08
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        Bilecik'te teras katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü
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        Bilecik'te bir binanın teras katında çıkan yangın hasara yol açtı.

        Ertuğrulgazi Mahallesi Şehit Tahsin Büyükçoban Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın teras katında bulunan dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis, 112 Acil Sağlık ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Apartman sakinleri, evlerinden tahliye edildi.

        Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Dairede hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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