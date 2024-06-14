Bilecik'te teras katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü

Dairede hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis, 112 Acil Sağlık ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Apartman sakinleri, evlerinden tahliye edildi.

Ertuğrulgazi Mahallesi Şehit Tahsin Büyükçoban Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın teras katında bulunan dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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