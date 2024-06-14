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        Osmaneli'de 2023-2024 eğitim öğretim yılının son ders zili çaldı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 2023-2024 eğitim öğretim yılının son ders zilinin çalmasıyla 3 bin 500 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 11:47 Güncelleme: 14.06.2024 - 11:48
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        Osmaneli'de 2023-2024 eğitim öğretim yılının son ders zili çaldı
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 2023-2024 eğitim öğretim yılının son ders zilinin çalmasıyla 3 bin 500 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

        Osmaneli İlkokulunda Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Bekir Torun öğrencilerin karne sevincine ortak oldu, karneleri dağıttı.

        Ünal, karne töreninde yaptığı konuşmada, bu mutlu günde öğrencilerle beraber olup karne heyecanını, coşkusunu paylaşmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Bu eğitim öğretim yılında gayret gösteren tüm öğretmen arkadaşlarımızı, çok sevgili yavrularımızı çalışmalarından ve başarılarından dolayı tebrik ediyor, iyi tatiller diliyorum." dedi.

        Torun ise çocukların geleceğe hazırlanmasında öğretmenlerin büyük emeklerinin olduğunu dile getirdi.

        Bugün bu sıralarda geleceğin mühendislerini, öğretmenlerini, profesörlerini, ülkenin geleceğini gördüğünü ifade eden Torun, "Emeği geçen öğretmenlerimize, idarecilerimize, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum. Bu bir ekip işi, güzel şeyler yapılıyor. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitime olan katkımız devam edecek. Tün öğrencilerimize öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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