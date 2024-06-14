Osmaneli'de 2023-2024 eğitim öğretim yılının son ders zili çaldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 2023-2024 eğitim öğretim yılının son ders zilinin çalmasıyla 3 bin 500 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Osmaneli İlkokulunda Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Bekir Torun öğrencilerin karne sevincine ortak oldu, karneleri dağıttı.

Ünal, karne töreninde yaptığı konuşmada, bu mutlu günde öğrencilerle beraber olup karne heyecanını, coşkusunu paylaşmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Bu eğitim öğretim yılında gayret gösteren tüm öğretmen arkadaşlarımızı, çok sevgili yavrularımızı çalışmalarından ve başarılarından dolayı tebrik ediyor, iyi tatiller diliyorum." dedi.