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        Bilecik'te öğrenciler karnelerini aldı

        Bilecik'te, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle okullarda karne heyecanı yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 13:55 Güncelleme: 14.06.2024 - 13:55
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        Bilecik'te öğrenciler karnelerini aldı
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        Bilecik'te, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle okullarda karne heyecanı yaşandı.

        Vali Şefik Aygöl, Murat Hüdevandigar Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilere karnelerini verdi.

        Aygöl, yaptığı açıklamada, eğitim öğretim yılına çalıştayla başladıklarını söyledi.

        Çalıştay kapsamında Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı'nı (BİL-EN) hayata geçirdiklerini anlatan Aygöl, "46 konuyu ele aldık ve tüm şehrin odağını eğitim üzerine almak için bir çalışma başlattık. Bu çalışmalar sonucunda da sene sonuna geldik. Her alanda başarılı çalışmalarımız oldu. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum." dedi.

        Karne dağıtımında Aygöl'e, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ile öğretmenler eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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